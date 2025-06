Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest del comando di Firenze, sono intervenuti alle 3,35 di questa notte nel comune di Firenze in via Corcos, per un incendio che ha interessato 7 ciclomotori.

In seguito alla diffusione delle fiamme sono rimaste danneggiate anche tre autovetture che si trovavano nelle immediate vicinanze dei motorini.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, ma nessuna