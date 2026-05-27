Si aggirava tra le gioiellerie del centro con una pistola nascosta: bloccato prima del nuovo assalto

FIRENZE – Tentata rapina in gioielleria a Firenze sventata dalla polizia di stato nel cuore del centro storico. Un uomo di 33 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato nella mattinata di venerdì 23 maggio dopo essere stato sorpreso vicino a Ponte Vecchio mentre, secondo gli investigatori, stava preparando un nuovo colpo ai danni di una gioielleria della zona.

L’uomo era già finito nel mirino della squadra mobile nell’ambito delle indagini su una rapina avvenuta ad aprile all’interno del centro commerciale San Donato, in via Ragghianti. In quell’occasione un dipendente era stato minacciato con una pistola e il malvivente era riuscito a fuggire con gioielli dal valore di circa 111mila euro.

Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Firenze, si sono concentrate sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sui movimenti dei veicoli utilizzati durante la fuga. Gli investigatori hanno così ricostruito gli spostamenti del presunto responsabile tra il centro e il nord Italia, monitorandolo per settimane.

Il 33enne è stato individuato nuovamente venerdì scorso nelle vie del centro storico di Firenze. Gli agenti della squadra mobile, impegnati in un servizio di osservazione riservato, lo hanno notato aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le gioiellerie della zona di Ponte Vecchio.

Il fermo è scattato poco prima che l’uomo entrasse in un negozio. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato una pistola nascosta nella tasca dello smanicato che indossava. L’arma è risultata essere una scacciacani senza tappo rosso e con la canna non occlusa, elemento che ha portato anche alla denuncia per porto abusivo di arma in attesa degli accertamenti tecnici sulla sua eventuale offensività.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il tempestivo intervento della polizia avrebbe evitato una nuova rapina nel pieno centro cittadino, in una delle aree più frequentate dai turisti.

Dopo l’arresto, il 33enne è stato trasferito nel carcere di Sollicciano in seguito alla convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nel territorio fiorentino.