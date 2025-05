Si amplia la carreggiata dell’A1 fra Firenze Sud e Incisa: nascono 5 nuovi cavalcavia

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Proseguono nel tratto della A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa le opere per l’ampliamento della carreggiata. Il cantiere, infatti, a partire dalla metà di maggio entra in una fase centrale con l’avvio delle attività propedeutiche alla rimodulazione del tracciato originario dell’Autosole.

Nel dettaglio, a partire dal fine settimana del 10 maggio, verranno realizzati 5 nuovi cavalcavia che andranno a sostituire i corrispettivi sovrappassi esistenti che verranno dismessi solo dopo la messa in esercizio delle nuove infrastrutture, in modo da garantire la continuità della viabilità cittadina, evitando interruzioni del traffico extrautostradale, se non in corrispondenza delle lavorazioni notturne. I nuovi cavalcavia, tutti realizzati in acciaio e soletta in calcestruzzo armato, garantiranno il collegamento dei territori ricadenti nei comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno e sovrappasseranno il tracciato storico della A1 destinato ad accogliere il traffico in direzione Bologna su 4 corsie.

Il programma di potenziamento tra Firenze Sud e Incisa prevede infatti la realizzazione di un nuovo tracciato così detto “in variante” dove sono in via di realizzazione, tra le altre opere, la nuova galleria naturale di San Donato e due nuovi viadotti e che a progetto ultimato ospiterà il traffico su tre corsie in direzione Roma. Entro fine anno il traffico verrà temporaneamente deviato su parte del nuovo tracciato, così da consentire la riconfigurazione definitiva del tracciato originario del tratto di A1 da due corsie per senso di marcia a 4 corsie in direzione Bologna.

Al fine di predisporre la piattaforma autostradale alla nuova configurazione pertanto a partire dalle 22 di sabato (10 maggio), sarà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni fino alle 6 di domenica 11 maggio, per consentire contestualmente la demolizione di un cavalcavia e il varo di uno nuovo. Le attività, con l’obiettivo di limitare al minimo l’impatto sul traffico, proseguiranno nei fine settimana successivi e sempre in orario esclusivamente notturno per concludersi entro fine giugno.

Le aree di servizio Chianti ovest e Chianti est, situate nel tratto Firenze sud-Incisa, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 21-6.

In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi alternativi. Verso Roma: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze Sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante Roma e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello. Verso Firenze/Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante Bologna e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Sud.

Al fine di gestire al meglio la viabilità, per l’intera durata delle lavorazioni, la Direzione di Tronco di Firenze di Aspi ha previsto un potenziamento dei presidi di segnaletica e di assistenza in prossimità delle aree di cantiere.