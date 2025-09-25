12.1 C
Si gettano in Arno per salvare un anziano caduto durante una battuta di caccia

L'85enne non era tornato a casa ed era scattato il protocollo per le ricerche. Salvo grazie a un vigile del fuoco e a un volontario

Si gettano in Arno per salvare un anziano caduto durante una battuta di caccia (foto vigili del fuoco)
REGGELLO – Nottata di ricerche per un uomo di 85 anni uscito per una battuta di caccia e non rientrato a casa. 

L’uomo era uscito per una battuta di caccia in località Casenuove a Reggello e non aveva fatto rientro a casa. Attivato il piano prefettizio di ricerca, inviando sul posto la squadra di terra e i nuclei specializzati, come i cinofili, i droni e il nucleo sommozzatori, per la presenza di specchi d’acqua e il fiume Arno. Richiesto anche personale del volontariato.

Una squadra mista composta da due vigili del fuoco e due volontari, hanno iniziato la ricerca nella zona dove era stata ritrovata l’autovettura e ad un certo punto, hanno udito il cane abbaiare, così hanno seguito la direzione del cane rinvenendo il fucile e subito nelle vicinanze l’uomo che era caduto in Arno rimasto fuori con la testa mentre si reggeva ad alcuni arbusti.

Un vigile del fuoco e un volontario si sono buttati in acqua e recuperato l’uomo. Una volta adagiato sull’asse spinale è stato coperto con una metallina per l’ipotermia, subito dopo è stato trasportato su una barella toboga sull’argine dell’Arno fino a raggiungere l’ambulanza.

