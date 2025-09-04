Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO DEL MUGELLO – Si ribalta con il camion allo svincolo autostradale: illeso.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti dalle 11,30 nel comune di Barberino del Mugello sull’A1, sulla rampa di uscita di Barberino del Mugello provenendo dal nord in direzione di Firenze, per un mezzo pesante che urtando la protezione del guard rail della rampa di decelerazione, si è ribaltato su un fianco.

Sul posto è stata inviata una squadra che ha garantito la sicurezza dello scenario, in quanto il materiale trasportato nella cisterna risulta essere Ethylhexyl, una sostanza tossica, in attesa dell’arrivo di un mezzo idoneo per il travaso della sostanza e per il riposizionamento su gomma e la rimozione. Il conducente è uscito in autonomia e non ci sono altro veicoli coinvolti.

Lo svincolo in uscita è chiuso alla circolazione. Sul posto è presente anche personale di Autostrade per l’Italia.