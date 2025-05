Si schianta contro la volta della galleria in autostrada: camionista miracolosamente illeso

Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO – Camionista illeso per miracolo sull’A1.

I vigili del fuoco di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle 4,45 di questo mattino (29 maggio) al chilometro 256 in direzione sud, per un incidente stradale dove un mezzo pesante è finito contro il cordolo della volta della galleria Puliana.

Il conducente, miracolosamente illeso, è uscito in autonomia dalla cabina di guida. I vigili del fuoco, hanno effettuato la messa in sicurezza del mezzo incidentato per la perdita di liquidi.