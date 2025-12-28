Si schianta in moto contro un’auto in sosta e muore a 21 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE — Una notte di sangue e lamiere ha sconvolto le strade di Firenze, lasciando dietro di sé il tragico bilancio di una giovane vita spezzata e di un altro ragazzo che lotta per la vita in ospedale. Due incidenti distinti, avvenuti a poche ore di distanza, hanno trasformato l’alba fiorentina in un dramma della strada.

Tragedia in via Mannelli: muore un 21enne

Il dramma più terribile si è consumato intorno alle 4 del mattino in via Mannelli, nel quartiere di Campo di Marte. Un giovane di soli 21 anni, che viaggiava in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, il centauro avrebbe urtato violentemente un’auto in sosta regolare lungo la carreggiata.

L’impatto è stato fatale. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo manovre di rianimazione sul posto, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La municipale ha lavorato fino all’alba per i rilievi tecnici, necessari a capire se all’origine della sbandata ci sia stata un’alta velocità, una distrazione o una manovra improvvisa.

Scontro in via Turati: 19enne in codice rosso

Non è stato l’unico intervento della notte. Poco dopo il primo incidente, l’allarme è scattato in via Turati, dove uno scooter con due ragazzi a bordo si è scontrato frontalmente con un’autovettura. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 19 anni, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri: le sue condizioni sono giudicate serie dai medici.

Il passeggero dello scooter, un giovane di 22 anni, è stato invece ricoverato in codice giallo nello stesso nosocomio. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per gestire la viabilità e raccogliere le testimonianze necessarie a ricostruire le responsabilità dello scontro.

Questi nuovi episodi riaccendono prepotentemente il dibattito sulla sicurezza stradale notturna nel capoluogo toscano.