Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco: testati i nuovi robot antincendio

FIRENZE – Nella serata di ieri (18 giugno) si è svolta un’importante esercitazione notturna denominata Dante, lungo il tratto panoramico dell’autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio, all’interno della galleria Citerna. L’operazione, guidata dalla Prefettura di Firenze, ha coinvolto in maniera congiunta Vigili del fuoco, Polizia stradale, personale del IV Tronco di Autostrade per l’Italia (Aspi) e il sistema di emergenza sanitaria 118.

L’esercitazione, iniziata alle 21 e conclusasi alle 23,30, ha ricreato uno scenario ad alta criticità: un incidente stradale con il coinvolgimento di un mezzo pesante e più autovetture, seguito dallo sviluppo di un incendio all’interno della galleria.

La prima fase ha visto i vigili del fuoco impegnati in operazioni di soccorso, estricazione e messa in sicurezza dei “feriti”, impersonati da volontari delle associazioni della Città Metropolitana. L’intervento ha anche messo alla prova l’efficienza del coordinamento tra le centrali operative dei diversi enti coinvolti e ha testato le procedure per garantire l’accesso rapido dei mezzi di soccorso in ambito autostradale.

La seconda parte dell’intervento si è concentrata sull’estinzione dell’incendio. A questo scopo sono entrati in azione i due robot cingolati Shark Colossus, progettati per affrontare emergenze in ambienti ostili come le gallerie, insieme a un nuovo veicolo antincendio APS (Auto Pompa Serbatoio). Questi strumenti all’avanguardia, forniti in comodato d’uso da ASPI al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, sono stati testati sul campo per valutarne l’efficacia operativa in situazioni complesse.

L’esercitazione Dante ha rappresentato un’importante prova generale per migliorare la prontezza operativa e la sinergia tra i diversi attori dell’emergenza, in uno degli scenari più delicati del sistema infrastrutturale: gli incidenti in galleria. Queste simulazioni permettono di ottimizzare tempi di intervento, tecnologie impiegate e procedure condivise, aumentando la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori.