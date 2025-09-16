23.4 C
Sicurezza sul lavoro, due denunce per le irregolarità sui cantieri nel Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Firenze nel settore edile, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e garantire il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Negli ultimi giorni sono finiti sotto verifica due cantieri, a Sesto Fiorentino e Lastra a Signa, entrambi risultati irregolari.

A Sesto Fiorentino, dove sono in corso opere di recupero funzionale, gli ispettori hanno riscontrato il mancato stoccaggio di detriti e macerie, la carenza di protezioni intorno agli scavi e la presenza di linee elettriche non sufficientemente isolate, con il rischio di scariche accidentali.

Nel cantiere di Lastra a Signa, impegnato nella costruzione di nuovi insediamenti abitativi, le violazioni hanno riguardato la mancata viabilità interna, ostacolata dal materiale di lavorazione depositato senza ordine, e la mancata messa in sicurezza di uno scavo non armato né consolidato, nel quale aveva da poco operato un lavoratore.

Per entrambe le ditte edili sono scattate prescrizioni obbligatorie, con tempi e modalità di regolarizzazione fissati dai militari. I legali rappresentanti saranno denunciati alla Procura di Firenze.

L’attività rientra in un più ampio piano di controlli promossi dall’Ispettorato nazionale del lavoro e conferma – spiegano i Carabinieri – l’impegno a tutela dei diritti dei lavoratori e per la sicurezza nei cantieri della provincia fiorentina.

