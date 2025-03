Sopralluoghi e riaperture dopo 48 ore di allerta. Ma non mancano le criticità

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuovo aggiornamento dalla prefettura sugli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo in provincia di Firenze

Per quanto concerne le condizioni meteorologiche, la perturbazione ha abbandonato la Regione Toscana: in particolare, nel periodo notturno si sono registrate residue precipitazioni sparse sul territorio metropolitano di Firenze ed il nuovo bollettino meteo prevede allerta “gialla” per rischio idrogeologico fino le 23,59 del 16 marzo e dal 17 ritorno alla normalità con colore “verde” su tutto il territorio provinciale.

Borgo San Lorenzo

Permangono 12 persone evacuate e alloggiate in albergo; risultano isolate 15 persone, di cui una signora ultraottantenne, in località Striano. È in corso un sopralluogo congiunto da parte deo Forestali e vigili del fuoco per valutarne l’evacuazione anche tramite l’elicottero in caso

di impossibilità di altre modalità di trasferimento; permane la chiusura della linea ferroviaria;

Barberino di Mugello

Risultano 30 persone isolate, di cui 3 presso il Monastero del silenzio e 27 in localitò Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità;

Campi Bisenzio

Criticità del Fosso Macinante: è stato svolto un sopralluogo dai tecnici del Consorzio di Bonifica e del Comune: sebbene i livelli d’acqua siano in forte diminuzione, il consorzio ha attivato interventi di messa in sicurezza in somma urgenza. Tutte le strade sono state liberate e le squadre stanno intervenendo per liberare i garage ed i seminterrati.

Empoli

È stata riaperta la statale 67 al chilometro 46,100 in direzione Empoli, mentre il sottopasso di via Livornese resterà ancora chiuso fino a martedì per l’impossibilità di utilizzare efficacemente le idrovore a causa dell’allagamento dei campi circostanti. A causa dell’allagamento di alcune parti degli istituti scolastici Pontormo e Ferraris Brunelleschi, domani le lezioni saranno sospese nelle relative sedi di via Sanzio.

Firenzuola

Risultano 8 persone isolate per le quali non sono presenti criticità in località Pianaccio e Tarabba, a causa della frana sulla Provinciale32,

Marradi

Permane l’isolamento di 30 persone in località Campigno per le quali non si rilevano criticità; permane l’evacuazione di 29 persone che hanno trovato ricovero autonomamente.

Palazzuolo sul Senio

On merito alla discarica di rifiuti emersa nella notte, è in corso attività di analisi tramite sopralluogo da parte di personale del Comune, di Hera Comm ed interlocuzione avviate da Arpat. Risultano due persone isolate all’agriturismo in località Monti che non presentano criticità. Le stesse sono i proprietari della struttura e non ospiti; in località Ginestreto, a causa di un sospetto movimento franoso a ridosso di un’abitazione è stata evacuata una persona accolta in struttura comunale.

Pontassieve

Risultano 10 persone isolate in località Madonna del Sasso con possibilità, allo stato attuale, di transitare solo sul sentiero pedonale; In merito alla segnalata richiesta di intervento per sversamento idrocarburi che sembrava provenire da una carrozzeria-distributore in via Picasso-Statale 67, la squadra dei vigili del fuoco inviata sul posto ha verificato che non sussistono situazioni di pericolo derivanti dal deposito carburanti trattandosi solo di acque reflue per le quali è stato attivato lo svuotamento;

Sesto Fiorentino

Risulta allagato l’archivio storico del Comune così come il Museo della Ceramica: per tale ragione è stato attivato il modulo della Colonna mobile relativo al patrimonio culturale che ha già effettuato un sopralluogo questa mattina per il successivo recupero dei materiali e congelamento del materiale più degradato.

Vaglia

Nove persone evacuate attualmente ospitate da parenti mentre una persona sarà sistemata in struttura del comune. Sono state risolte le criticità di approvvigionamento del sistema idrico presso località Pratolino; permangono criticità in merito al traffico non autorizzato sulla SS65 interrotta a causa della frana in movimento, per la quale si sensibilizza la popolazione a rispettare i divieti adottati dalle competenti Autorità.

Vicchio

Permane l’evacuazione di 4 persone nella frazione Gattaia a Ponte a Vicchio e 6 a Villore, tutti organizzati in maniera autonoma. Permane l’isolamento di 44 persone: 28 persone in località Poggiolino per le quali, nella giornata di domani, è tuttavia prevista l’istituzione di una viabilità alternativa temporanea; 4 isolati a Ampinana, 4 isolati a Uzzana, 4 isolati a Postignana, 4 isolati a Gattaia, frazione Poggiolo.

Sanità

Non risultano criticità sanitarie in atto. Anche negli ospedali la situazione è ritornata alla normalità.

Viabilità

Con riguardo alla viabilità, la stessa è regolare su autostrade e strade di grande comunicazione mentre, con riferimento alle strade provinciali, si rileva essenzialmente: la chiusura della SS65 tra il Comune di Vaglia e la frazione di Fontebuona; la chiusura della SP13; la chiusura della SP32; la chiusura della SP130; la chiusura della SP503; la chiusura della SS67; la chiusura SR302 al km 52+220 per frana a Casaglia; la riapertura ai soli mezzi di soccorso della SS67 nel Comune di Dicomano, nella frazione di Contea e la transitabilità in senso unico alternato nel Comune di Lastra a Signa; la riapertura della SR302 ai soli mezzi di soccorso; la riapertura della SP477; la riapertura della SP72 Vecchia pisana presso il Comune di Lastra a Signa; la riapertura della SP306 nel tratto compreso tra i Comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio; sulla SP306 in corso di valutazione per criticità al km45+500; la riapertura della SS.67 al km.46,100 in direzione Empoli, mentre il sottopasso

di via Livornese resterà ancora chiuso fino a martedì per l’impossibilità di utilizzare le idrovore efficacemente a causa dell’allagamento dei campi circostanti

Utenze

Nessuna utenza elettrica risulta disalimentata