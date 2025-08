Svaligiata la villa di Denis Verdini mentre l’ex senatore dorme

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un furto è stato messo a segno nei giorni scorsi presso Villa Montartino, la residenza fiorentina di Denis Verdini, situata nella zona di Pian dei Giullari.

L’ex senatore, oggi ai domiciliari per condanne definitive per bancarotta, stava riposando nel primo pomeriggio quando i malviventi sono penetrati nell’abitazione attraverso una finestra lasciata aperta. Il furto è avvenuto in pieno giorno, con l’ex politico all’interno, ignaro di quanto stesse accadendo.

Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con rapidità e silenziosità: una volta entrati, hanno preso vari oggetti di valore che erano a portata di mano, tra cui diversi orologi di pregio. Verdini si è accorto del furto solo al risveglio dalla pennichella.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Galluzzo, chiamati a identificare i responsabili e ricostruire la dinamica del colpo.

Non si tratta del primo episodio: la stessa villa era già stata svaligiata nel 2019, ma in quell’occasione Verdini non si trovava nella sua abitazione