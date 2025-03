Tante frazioni ancora isolate in Mugello e Valdisieve. Riapre la provinciale 303

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuovo bilancio per il Centro Coordinamento Soccorsi della Sala integrata di protezione civile della Città metropolitana e della Prefettura di Firenze.

Ecco la situazione comune per comune

A Borgo San Lorenzo permane l’evacuazione di 24 persone alloggiate in albergo.

A Barberino del Mugello permangono 30 persone isolate, di cui 3 al monastero del silenzio e 27 a Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità ed è stato liberato il passaggio per i mezzi di soccorso dove necessario.

A Dicomano permangono 65 persone (12 nuclei familiari) isolate in località Le Vigne. Sopralluogo congiunto con Asl, vigili del fuoco, Città metropolitana e servizio 118 per valutare viabilità alternativa per mezzi di soccorso. Gli isolati hanno comunque generi di prima necessità e collegamento pedonale.

A Firenzuola permangono 8 persone isolate per le quali non sono presenti criticità in loc. Pianaccio e Tarabba, a causa della frana sulla provinciale 32. La Città Metropolitana sta intervenendo per ripristino viabilità.

A Londa permane l’isolamento di 2 persone in localotà Vanperti assiste dal Comune con generi di prima necessità.

A Marradi permane l’isolamento di 60 persone, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità.

A Palazzuolo sul Senio isolati i proprietari dell’agriturismo in località Monti e una persona in località Loggiole.

A Pontassieve dieci persone isolate in località Madonna del Sasso con possibilità, allo stato attuale, di transitare solo sul sentiero pedonale.

A Vicchio permane l’isolamento di 32 persone, 4 in località Gattaia e 28 in località Poggiolino per le quali è tuttavia prevista l’istituzione di una viabilità alternativa temporanea;

Con riguardo alla viabilità è stata riaperta la provinciale 303. Permane, poi, la chiusura delle strade statali Ss65 e Ss67, seppur con una riduzione dei tratti interrotti.

Con riferimento al traffico ferroviario, Rfi ha comunicato che il tratto Marradi – Faenza continuerà ad essere garantito da mezzi bus sostitutivi e che permane l’interruzione sulla linea Pontassieve – Borgo San Lorenzo del tratto Rufina – Contea e del tratto Borgo San Lorenzo – Marradi.

Al termine della riunione i presenti hanno condiviso il superamento della fase emergenziale alla luce dell’assenza di situazioni di soccorso a persone.