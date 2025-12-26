Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Targa dedicata a Norma Cossetto nuovamente vandalizzata nella notte della vigilia di Natale.

“Ci siamo svegliati – dice la consigliera della Lega, Barbara Nannucci – davanti a una bruttissima sorpresa: la targa dedicata a Norma Cossetto, collocata all’interno del Giardino Norma Cossetto, è stata nuovamente e vigliaccamente vandalizzata. Non solo la targa è stata danneggiata e divelta, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta”.

L’episodio risalirebbe alla notte fra il 24 e il 25 dicembre

“Abbiamo già richiesto l’intervento della polizia ,unicipale per il ripristino dell’area e per l’avvio delle verifiche necessarie, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo atto vile, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale. Condanniamo con fermezza questo gesto e rinnoviamo l’appello al rispetto dei luoghi della memoria e dei valori civili che appartengono all’intera comunità”.