32.1 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tenta di uccidere la moglie con una roncola e la riduce in fin di vita: arrestato

L'intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare il 45enne di origine tunisina in flagranza. La donna è in prognosi riservata e in pericolo di vita

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
carabinieri livorno generica
(foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIESOLE – Tenta di uccidere la moglie con una roncola e la riduce in fin di vita: arrestato. 

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri del comando provinciale di Firenze sono intervenuti, a seguito di una chiamata al 112, in un’abitazione in località Montebeni, nel comune di Fiesole, dove un cittadino tunisino di 45 anni aveva appena aggredito la moglie, una donna fiesolana di due anni più giovane di lui.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di arrestare l’uomo in flagranza di reato e di sequestrare l’arma utilizzata. La donna, rianimata sul posto dai sanitari del 118, è stata trasportata al pronto soccorso di Careggi, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti, il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a dissidi coniugali, anche se non risultano denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione della procura della Repubblica di Firenze, l’arrestato è stato condotto al cacere di Sollicciano.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.1 ° C
34 °
31.8 °
45 %
1.5kmh
0 %
Dom
34 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
40 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (10)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati