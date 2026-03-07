Tenta una rapina e fallisce, ne porta a termine un’altra poco dopo: arrestato

FIRENZE – I carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di rapina aggravata.

I militari, durante un servizio di pattuglia, sono intervenuto in corso dei Tintori, ove un rider aveva segnalato che, poco prima, un uomo aveva tentato di sottrargli la bicicletta da lavoro colpendolo con una bottiglia in alluminio e minacciandolo con un coltello. La vittima era riuscito a filmare l’accaduto con il suo cellulare e aveva reagito prontamente, mettendo in fuga l’aggressore.

A seguito di tempestive ed ininterrotte ricerche, i carabinieri hanno ritrovato l’uomo in Piazza della Stazione – mentre era a bordo di un’altra bicicletta – e lo hanno condotto alla stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella per proseguire l’attività di polizia giudiziaria. Giunti in caserma, si presentava un altro uomo per denunciare che poco prima, in via Verdi, uno sconosciuto gli aveva puntato un coltello e gli aveva sottratto una bicicletta dotata di Gps.

La vittima ha riconosciuto immediatamente il diciottenne lì presente come il suo aggressore, e rivendicato la proprietà della bicicletta in possesso del fermato al momento del controllo.

Grazie ad ulteriori accertamenti svolti dai militari, l’uomo è stato riconosciuto come l’autore di un’altra rapina verificatasi il 27 febbraio a bordo di un autobus in zona Peretola, durante la quale avrebbe sottratto ad un minore un cellulare ed un paio di sneakers – che calzava ancora al momento dell’arresto – e che sono stae restituite al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva condotto al carcere di Firenze Sollicciano in attesa di udienza che si è concluso con la convalida e la custodia cautelare in carcere.