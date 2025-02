Terzo ko di fila per la Fiorentina beffata a Verona al 95′

Getting your Trinity Audio player ready...

Verona – Fiorentina 1-0VERONA (3-4-2-1)

: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni (77′ Oyegoke), Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov, Livramento (71′ Bernede); Sarr (77′ Mosquera). A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri (72′ Mari), Parisi; Mandragora (67′ Richardson), Cataldi; Zaniolo (84′ Caprini), Beltran, Folorunsho (72′ Ndour); Kean (67′ Fagioli). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Harder. Allenatore: Palladino

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

RETI: 95′ Bernede

NOTE: Ammoniti Duda, Oyegoke, Folorunsho, Richardson, Cataldi

VERONA – Nuova striscia negativa della Fiorentina che a Verona, in pieno recupero, perde la terza partita consecutiva.

La Fiorentina fa davvero troppo poco per conquistare i tre punti. Solo un’occasione nella prima parte di gara per Kean, poi le conclusioni più pericolose dalle parti di De Gea sono tutte di marca scaligera. Ci prova Sarr nel primo tempo, ma senza fortuna. Nella ripresa si fanno insistenti dalle parti del portiere spagnolo Rocha Livramento, Suslov, quindi i neoentrati Mosquera, che manca un’occasione d’oro e Bernede. È quest’ultimo, in pieno recupero, a realizzare il gol che vale il successo e un sospiro di sollievo per gli scaligeri in ottica salvezza.

Brutte notizie per la Fiorentina anche dall’infermeria. Moise Kean è uscito in barella al 67′ dopo aver ricevuto un colpo al volto. Ha riportato un trauma cranico ed è finito in ospedale per accertamenti