Torino e Fiorentina si annullano: De Gea e Israel protagonisti

Getting your Trinity Audio player ready...

TORINO – A Torino finisce senza vincitori né vinti. Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio dopo novanta minuti intensi, chiusi sullo 0-0. Una partita che ha vissuto di fiammate, con occasioni importanti da entrambe le parti, ma in cui i portieri sono stati i veri protagonisti.

Il primo tempo si apre con ritmo alto. Il Toro ci prova subito con Simeone e Casadei, ma trova sulla sua strada un De Gea decisivo, autore di due interventi da applausi. La Fiorentina risponde con Dodò e Piccoli, che sfiorano il vantaggio senza fortuna. Alla mezz’ora la gara si accende, ma nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio. Si va al riposo con la sensazione che il gol sia nell’aria.

Nella ripresa Pioli cambia volto alla sua squadra inserendo Fagioli e Kouadio. La Viola alza il baricentro e sfiora il vantaggio con Dodò, che di testa impegna Israel. Il Toro non resta a guardare: Vlasic illumina, Adams – subentrato a Simeone – lotta su ogni pallone, ma ancora una volta è De Gea a blindare la porta ospite.

Con il passare dei minuti aumentano i cambi e cala la lucidità. Kean non trova la stoccata vincente, Dzeko fatica a incidere. Il Toro ci prova nel finale con Maripan e Aboukhlal, ma la difesa viola regge.

Al triplice fischio resta l’equilibrio. Uno 0-0 che premia i portieri, ma lascia rimpianti a entrambe le squadre. La Fiorentina ha avuto più possesso, il Torino le occasioni più nitide. Alla fine, però, la sensazione è che nessuna delle due abbia davvero trovato la chiave per abbattere l’avversario.

Il tabellino