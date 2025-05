Toscana, aumenta la soglia Isee per l’accesso gratis agli asili nido

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Aumenteremo la soglia Isee per l’accesso gratis agli asili nido in Toscana da 35mila a 40mila euro e con questo aggiornamento pensiamo di riuscire a coprire il 60 per cento delle famiglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente al convegno La libera scelta educativa: dai nidi gratis al buono scuola organizzato a Firenze dalla Fism, la Federazione italiana scuole materne.

Il presidente ha quindi ribadito quella che sarà la novità principale per il 2025/26 della misura cardine di questa legislatura regionale, che fino ad ora ha consentito l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia di circa 13mila nel primo anno della sua operatività e oltre 14mila bambine e bambini toscani tra i 3 e i 36 mesi di età nel secondo.

“Nidi gratis è stata una vera e propria rivoluzione, un esempio a livello nazionale, che si rivolge ai nidi pubblici come a quelli privati perché, da questo sotto questo aspetto, deve valere un assoluto principio di uguaglianza. Continueremo dunque su questa strada – conclude Giani – rafforzando ancora di più il nostro impegno su scuola e formazione e in questo senso va anche la recente iniziativa ‘libri gratis’.