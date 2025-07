Tramvia Bagno a Ripoli: via ai lavori il 31 luglio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – I lavori per la nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli entrano in una fase cruciale lungo viale Europa, dove il cantiere si prepara ad affrontare il tratto più impegnativo. A partire da giovedì 31 luglio, il segmento compreso tra largo Novello e via Olanda sarà interessato da un intervento massiccio, lungo 620 metri e con una durata prevista di 55 settimane.

Il progetto prevede la realizzazione della sede tranviaria al centro della carreggiata, accompagnata da interventi su sottoservizi, impianti di illuminazione e riqualificazione urbana. Sarà inoltre costruita la nuova fermata Europa 1, e la viabilità sarà sempre garantita nei due sensi, anche grazie all’utilizzo dei controviali.

Il cronoprogramma dei lavori si articolerà in quattro fasi principali:

Fase 1 (14 settimane)

: al via giovedì 31 luglio sul lato Nord di viale Europa (lato Arno), con interessamento di due corsie e parte della rotatoria di largo Novello, ma senza coinvolgere il controviale.

Fase 2 (13 settimane): il cantiere si sposterà sul lato Sud (verso via di Ripoli) per eseguire le stesse lavorazioni.

Fase 3 (23 settimane): interventi al centro del viale con posa dei binari e sistemazione finale dei sottoservizi, mantenendo una corsia per senso di marcia ai lati.

Fase 4 (12 settimane): parzialmente sovrapposta alla precedente, sarà dedicata a pavimentazioni, impianti tecnologici, sistemazione della fermata e aree verdi.

Nel frattempo, avanzano anche le operazioni nel cantiere G2 di viale Europa, nel tratto tra via Olanda e via Cimitero del Pino. Inoltre, per consentire interventi sui sottoservizi all’altezza dell’incrocio con via Badia di Ripoli, il tratto compreso tra viale Europa e piazza Badia di Ripoli resterà chiuso da mercoledì 30 luglio a lunedì 4 agosto.