Trasporti, rimborsi in arrivo per i pendolari di tre linee toscane

Le tratte Faentina, Prato - Bologna e Siena - Chiusi non hanno rispettato l'indice di affidabilità del 98 per cento previsto dal contratto di servizio

REDAZIONE
Trasporti, rimborsi in arrivo per i pendolari di tre linee toscane (foto Toscana Notizie)
FIRENZE – Rimborsi in vista per i pendolari dei treni a Firenze. 

Sono tre le linee ferroviarie della Toscana che nel mese di dicembre 2025 non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98 per cento previsto dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenitalia. Si tratta della linea Faentina (Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza), della Prato-Bologna e della Siena-Chiusi. Gli abbonati ferroviari di queste tre linee hanno dunque diritto a richiedere, come risarcimento per i disservizi subiti, il ‘bonus abbonati’, una speciale riduzione sull’acquisto del prossimo titolo di viaggio.

“Il bonus per gli abbonati ferroviari – ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – rappresenta un vantaggio economico, ma anche un riconoscimento morale, una testimonianza della presenza e dell’attenzione della Regione al fianco dei pendolari. Il nostro desiderio è che tutte le linee raggiungano il 98 per cento di affidabilità e quindi il bonus si renda inutile, ma nell’attesa di questo risultato vogliamo che gli abbonati Trenitalia/Pegaso della Toscana sappiano che la Regione ha previsto strumenti per riconoscere e compensare, almeno in parte, i loro disagi”.

Per maggiori informazioni sugli indennizzi riservati gli abbonati al servizio ferroviario regionale e sulle modalità per richiedere il bonus è possibile consultare questo link.

 

