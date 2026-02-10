Travolto da un cinghiale mentre transita in moto: muore a 28 anni

BARBERINO DEL MUGELLO – Travolto da un cinghiale che attraversa la strada, muore motociclista di 28 anni.
Il dramma si è consumato oggi (10 febbraio) alle 11,34 sulla via di Galliano, la provinciale 37: un cinghiale ha attraversato velocemente la strada provinciale colpendo violentemente un motociclista che stava transitando, facendolo sbalzare fuori dalla sede stradale.
I vigili del fuoco hanno recuperato l’uomo, classe 1997, finito in un balzo di circa due metri. Al termine delle operazioni di rianimazione il medico ne ha purtroppo constatato il decesso.