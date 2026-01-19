8.6 C
Commisso, il ricordo di Firenze: lunedì 26 alle 18 la messa in Santa Maria del Fiore

Il popolo viola saluta il suo numero uno. Rito religioso programmato nel principale tempio del capoluogo toscano

Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Firenze si prepara a stringersi, ancora una volta, attorno al suo Presidente. La Famiglia Commisso e la Fiorentina hanno ufficializzato la data per il tributo cittadino a Rocco Commisso. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio, alle ore 18:00.

La cerimonia si terrà nel cuore sacro della città, all’interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in Piazza del Duomo. Sarà celebrata una Santa Messa in suffragio per onorare la memoria di un uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome e il suo cuore ai colori viola.

Non sarà solo un rito religioso. Sarà l’occasione per tutto il popolo fiorentino di far sentire la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza. Tifosi e semplici cittadini potranno rendere omaggio a una figura che ha amato Firenze in modo viscerale. Un legame, quello tra Rocco e la città, destinato a restare eterno.

La macchina organizzativa è già in moto. La società fa sapere che ulteriori dettagli logistici e informazioni di servizio per l’accesso alla Cattedrale verranno comunicati nei prossimi giorni.

