Trovato un cadavere in un rudere in fiamme a Fucecchio

FUCECCHIO – Tragedia all’alba nel comune di Fucecchio, dove il ritrovamento di un cadavere ha trasformato un intervento per incendio in un vero e proprio giallo. L’allarme è scattato intorno alle 5,50 di questa mattina (6 aprile), quando le fiamme hanno iniziato a divorare l’interno di una struttura diroccata situata in via della Palagina. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, che durante le delicate operazioni di spegnimento e bonifica dei locali fatiscenti si sono trovati di fronte alla macabra scoperta del corpo senza vita di una persona, la cui identità resta al momento avvolta nel mistero.

La zona è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi tecnici necessari a stabilire se il decesso sia avvenuto a causa delle inalazioni di fumo o se la vittima fosse già priva di vita prima che il rogo divampasse. Le condizioni della struttura, un rudere abbandonato spesso utilizzato come rifugio di fortuna, hanno reso particolarmente complesse le prime fasi dell’ispezione da parte dei pompieri, che hanno dovuto mettere in sicurezza le parti pericolanti dell’edificio prima di permettere l’accesso ai sanitari.

Sul luogo del ritrovamento è stato richiesto l’intervento immediato dei carabinieri e del magistrato di turno per avviare le indagini di competenza. Gli inquirenti stanno battendo ogni pista per risalire alle generalità della vittima e per accertare la natura dell’incendio, cercando di capire se si sia trattato di un tragico incidente, magari causato da un braciere di fortuna lasciato acceso per scaldarsi, o se dietro la vicenda possa celarsi un atto doloso. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico e forde anche del Dna.