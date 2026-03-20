Turista americano aggredito a sprangate per portargli via portafoglio e cellulare

FIRENZE – Notte di violenza nel cuore del centro storico, dove un turista americano di soli 21 anni è stato brutalmente aggredito e rapinato. L’episodio è avvenuto poco dopo le 2 di notte, trasformando una passeggiata notturna in un incubo di sangue e terrore.

Il giovane è stato intercettato da due malviventi che lo hanno accerchiato pretendendo la consegna immediata del portafoglio e del cellulare. Di fronte al netto rifiuto del ragazzo, che ha tentato di resistere per difendere i propri effetti personali, i due aggressori non hanno esitato a passare alle vie di fatto: impugnata una spranga metallica, lo hanno colpito violentemente alla testa. Solo dopo averlo ferito e ridotto all’impotenza, i rapinatori sono riusciti a completare il colpo, sottraendo il bottino e dileguandosi rapidamente tra i vicoli del centro.

A dare l’allarme è stata una pattuglia della polizia, che ha rintracciato il ventunenne in via della Spada mentre vagava in evidente stato confusionale e con una ferita lacero-contusa al capo. Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto per poi disporre il trasferimento d’urgenza. Il turista è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova in codice giallo; le sue condizioni sono monitorate dai medici, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei due aggressori.