Uffizi, urta una tela del Settecento per scattarsi un selfie e la danneggia

FIRENZE – Un turista in visita alla Galleria degli Uffizi ha urtato accidentalmente un dipinto nel tentativo di scattarsi un selfie, provocando lievi danni alla superficie della tela.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in una delle sale dedicate alla pittura rinascimentale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si stava posizionando per ottenere l’inquadratura perfetta quando, perdendo l’equilibrio, ha urtato con una mano l’opera d’arte.

Il quadro è un dipinto del Settecento, Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana, di Anton Domenico Gabbiani.

Il personale di sicurezza è intervenuto prontamente per allontanare il visitatore e permettere ai tecnici del museo di valutare i danni. Fortunatamente, secondo i primi accertamenti, il danno si limita allo strato pittorico superficiale e non ha interessato né la struttura della tela né la cornice. L’opera è stata immediatamente rimossa dall’esposizione per consentire un’analisi più approfondita da parte del laboratorio di restauro interno.

Il direttore del museo Simone Verde ha espresso disappunto stigmatizzando l’uso disinvolto degli smartphone nei luoghi di cultura. Ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno rafforzate le misure di sicurezza all’interno delle sale più frequentate.

Non sono previste conseguenze penali per il turista, che ha collaborato con il personale e si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. L’intervento di restauro, già programmato per i prossimi giorni, dovrebbe risolvere rapidamente i danni riportati dalla tela.