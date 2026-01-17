Un altro dramma viola: è morto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

FIRENZE – Il mondo del calcio e la città di Firenze si risvegliano orfani di una delle figure più carismatiche e impetuose dell’ultimo decennio. Rocco Commisso, il presidente che aveva riportato l’orgoglio e l’ambizione globale nel cuore della Fiorentina, si è spento oggi all’età di 76 anni. L’annuncio, che ha immediatamente fatto il giro del mondo, è arrivato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del club viola: un messaggio colmo di strazio con cui la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina hanno comunicato la fine di un lungo e sofferto percorso di cure.

Commisso non è stato solo un proprietario, ma il simbolo vivente del “sogno americano” applicato al calcio italiano. Partito dalla sua Calabria era diventato un titano delle telecomunicazioni negli Stati Uniti con la sua Mediacom, per poi tornare in Italia nel 2019 e rilevare la società dai fratelli Della Valle. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha vissuto una vera e propria rinascita identitaria e infrastrutturale, culminata nella realizzazione del Viola Park, il centro sportivo più all’avanguardia d’Europa, che rimarrà per sempre il suo testamento.

Il suo stile, fatto di dichiarazioni schiette, attacchi frontali al sistema e un amore viscerale per i propri “ragazzi”, lo ha reso un idolo per la curva Fiesole e un interlocutore spesso scomodo per le istituzioni del pallone. Nonostante le difficoltà di salute che lo avevano costretto a lunghi periodi di degenza negli Usa, non aveva mai smesso di far sentire la propria voce e la propria vicinanza alla squadra, anche nei momenti più complessi.

Oggi Firenze piange l’uomo che voleva riportare la Fiorentina ai vertici del calcio che conta e che ha lottato con la stessa grinta, fino all’ultimo respiro, contro la malattia. Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo intenso e passionale della storia gigliata, lasciando un vuoto immenso non solo nei corridoi della sede viola, ma in tutto il panorama sportivo internazionale.