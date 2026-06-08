Un campione del mondo per la Fiorentina: è ufficiale l’arrivo in panchina di Fabio Grosso

FIRENZE – Adesso è anche ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il club viola ha rotto gli indugi annunciando la firma del tecnico attraverso i propri canali ufficiali. L’eroe del Mondiale 2006 ha sottoscritto un contratto a lungo termine che lo legherà alla società toscana fino al 2028, con tanto di opzione per un ulteriore rinnovo, sulla base di un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione.

“Siamo molto felici di accoglierlo alla Fiorentina – sono state le prime parole di benvenuto del presidente Giuseppe Commisso – Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!”.

L’ufficialità del nuovo timoniere della panchina gigliata è arrivata proprio mentre il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici sono in volo verso New York per incontrare la proprietà e definire i piani di rilancio dopo un’annata tribolata, culminata con una salvezza ottenuta a sole due giornate dal termine.

“Tutta la Fiorentina è lieta di accogliere con grande entusiasmo un campione del mondo e un allenatore che ha dalla sua competenza, freschezza ed entusiasmo: benvenuto Mister Fabio Grosso! – recita la nota ufficiale diffusa dal club. Immediate anche le parole del neo allenatore viola, apparso subito carico e consapevole del peso della piazza: “Ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità, arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”

Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 partendo dal settore giovanile della Juventus, per poi debuttare al timone di una prima squadra nel 2017 con il Bari in serie B. Nel corso della sua esperienza in panchina ha guidato club del calibro di Olympique Lione, Frosinone e Sassuolo, centrando ben due promozioni dalla cadetteria alla massima serie e raggiungendo, nel corso dell’ultima annata sulla panchina emiliana, un eccellente undicesimo posto in classifica da neopromosso. Adesso per lui inizia l’avventura più affascinante e complessa sotto il cielo di Firenze.