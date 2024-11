Un super Kean trascina la Fiorentina al sesto successo di fila

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Verona 3-1FIORENTINA (4-2-3-1)

: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove (88′ Mandragora), Adli (75′ Richardson); Colpani (83′ Kayode), Beltran (77′ Kouamé), Sottil (83′ Parisi); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Moreno, Martinez Quarta, Rubino. Allenatore: Palladino.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric (81′ Daniliuc); Duda, Suat Serdar (74′ Kastanos); Suslov (64′ Belahyane), Harroui, Lazovic (74′ Sarr); Tengstedt (66′ Mosquera). A disposizione: Perilli, Magro, Faraoni, Lambourde, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Cissé; Ghilardi. Allenatore: Zanetti

ARBITRO: Zufferli

RETI: 4′, 58′ e 92′ Kean, 18′ Serdar

NOTE: Ammoniti Coppola, Suat Serdar, Kean

FIRENZE – Ora, forse, è lecito anche sognare. Contro il Verona la Fiorentina non fallisce davanti al pubblico amico del Franchi e infila il sesto successo di fila in campionato, dimenticandosi il mezzo passo falso in Conference League a Cipro di mercoledì scorso.

I viola partono fortissimo e alla prima vera occasione passano con Kean servito alla perfezione da Beltran. Vantaggio vanificato da un errore di Bove che permette a Serdan di trovare dalla distanza il tiro della domenica.

Ma la Fiorentina non demorde e in pratica domina il resto della partita: nella ripresa il raddoppio dell’attaccante ex Juventus su corner di Adli, poi tante occasioni fino al tris in pieno recupero.

Ora la pausa per le nazionali. Si riparte da Como e con la consapevolezza che, quest’anno, nella corsa per le parti nobili della classifica, c’è anche la Fiorentina.