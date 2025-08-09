All’Old Trafford è 1-1: la Fiorentina ferma il Manchester United

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’ultima amichevole estiva della Fiorentina regala spettacolo e un pareggio di prestigio all’Old Trafford. Finisce 1-1 contro il Manchester United, in un test intenso e ricco di occasioni, utile a rodare schemi e gambe in vista dell’esordio in Conference League del 21 agosto.

Il pomeriggio si apre con un momento speciale: David De Gea, grande ex, riceve una targa celebrativa dal capitano Bruno Fernandes, accolto dagli applausi di tutto lo stadio che un tempo lo ha consacrato.

In campo, i viola partono forte. All’8’, su corner di Gudmundsson, Sohm colpisce al volo e firma lo 0-1, complice una marcatura blanda della difesa inglese. Lo United reagisce al 25’: Gosens devia di testa nella propria porta per l’1-1.

La gara è vivace. Nel primo tempo De Gea è protagonista con una gran parata su Yoro al 31’, poi blocca un colpo di testa di Heaven. Dzeko e Kean sfiorano il raddoppio viola.

Nella ripresa l’equilibrio regna, ma non mancano i brividi: Maguire ci prova dalla distanza al 67’, trovando ancora pronto De Gea. Dorgu colpisce la traversa della propria porta, mentre Viti salva al 80’ su un tiro a botta sicura di Cunha.

Pioli e Ten Hag ruotano molti uomini, mantenendo alto il ritmo. All’87’ standing ovation per De Gea, sostituito da Martinelli.

Il fischio finale sancisce l’1-1: un test probante e ricco di spunti, che lascia sensazioni positive in casa viola a pochi giorni dal debutto ufficiale europeo.