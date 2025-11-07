15.5 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nuovo inizio per i viola: Paolo Vanoli prende il timone della Fiorentina

Con il suo primo allenamento al Viola Park l’allenatore lombardo apre una fase di rinnovamento e ambizione per il gruppo toscano

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Nuovo inizio per i viola: Paolo Vanoli prende il timone della Fiorentina
Nuovo inizio per i viola: Paolo Vanoli prende il timone della Fiorentina (foto Acf Fiorentina)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – ACF Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Il tecnico lombardo prende così le redini della Prima Squadra e dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento al Viola Park, inaugurando un nuovo capitolo per il club gigliato.

Vanoli porta con sé un bagaglio di esperienze di alto profilo, maturate tra Nazionali giovanili azzurre e panchine internazionali. Ha guidato le selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 dell’Italia, contribuendo alla crescita di numerosi talenti emergenti. Successivamente ha vissuto un’importante parentesi all’estero con lo Spartak Mosca, club con cui ha conquistato una Coppa di Russia, prima di approdare in Serie A con Venezia e Torino.

La scelta della società viola punta su un profilo considerato moderno, preparato e capace di valorizzare i giovani, in linea con il progetto tecnico del club. L’obiettivo è dare continuità e nuova identità alla squadra, dopo le recenti settimane di transizione.

Per Vanoli si tratta di una sfida prestigiosa e stimolante, in una piazza che pretende ambizione e risultati ma che sa anche accendere una passione unica. Il nuovo allenatore si prepara così a debuttare ufficialmente con la Fiorentina, riportando entusiasmo e idee fresche in casa viola.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.5 ° C
16.2 °
14.1 °
72 %
2.1kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1543)ultimora (1438)sport (63)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati