Nuovo inizio per i viola: Paolo Vanoli prende il timone della Fiorentina

FIRENZE – ACF Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Il tecnico lombardo prende così le redini della Prima Squadra e dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento al Viola Park, inaugurando un nuovo capitolo per il club gigliato.

Vanoli porta con sé un bagaglio di esperienze di alto profilo, maturate tra Nazionali giovanili azzurre e panchine internazionali. Ha guidato le selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 dell’Italia, contribuendo alla crescita di numerosi talenti emergenti. Successivamente ha vissuto un’importante parentesi all’estero con lo Spartak Mosca, club con cui ha conquistato una Coppa di Russia, prima di approdare in Serie A con Venezia e Torino.

La scelta della società viola punta su un profilo considerato moderno, preparato e capace di valorizzare i giovani, in linea con il progetto tecnico del club. L’obiettivo è dare continuità e nuova identità alla squadra, dopo le recenti settimane di transizione.

Per Vanoli si tratta di una sfida prestigiosa e stimolante, in una piazza che pretende ambizione e risultati ma che sa anche accendere una passione unica. Il nuovo allenatore si prepara così a debuttare ufficialmente con la Fiorentina, riportando entusiasmo e idee fresche in casa viola.