Viabilità in Valdarno, la Regione investe sulla strada regionale 69

FIRENZE – “Stiamo intervenendo fortemente sulla strada regionale 69 affinché questa zona, in cui operano tante imprese, possa avere un’arteria all’altezza della mobilità attuale. Le opere che stiamo realizzando vanno decisamente in questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani durante il sopralluogo in Valdarno insieme all’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli, sugli interventi effettuati ed in corso da parte della Regione lungo la regionale 69, in particolare tra i Comuni di Figline Incisa e Reggello.

Presidente e assessore hanno potuto verificare la conclusione dei lavori per il lotto 3 (adeguamento Prulli-Matassino), con l’allargamento della sede e la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Chiesimone (per un totale di 6 milioni di euro) e quelli della rotatoria in località Matassino (costo 1 milione di euro). Hanno inoltre verificato la situazione relativo al lotto 5, che riguarderà un tratto di oltre 4 chilometri che va da Matassino sud fino alla rotatoria già realizzata nel comune di San Giovanni Valdarno, in località Renacci. Attualmente sono stati consegnati i lavori del primo stralcio con inizio effettivo a settembre (finanziati con 10 milioni di euro).

Il secondo stralcio dispone già di un progetto definitivo approvato e sarà appaltato successivamente perché in sinergia con il completamento della cassa di espansione Pizziconi.

“Le opere che stiamo realizzando, per un finanziamento complessivo di 25 milioni di euro – ha detto l’assessore Baccelli – miglioreranno in maniera significativa la viabilità, basti pensare che sono quasi tutti interventi in variante, e che quindi permetteranno di evitare interferenze con i centri abitati. Ma si tratta di interventi che hanno anche una grande importanza sotto il profilo idraulico: il nuovo ponte realizzato sul torrente Chiesimone è più alto 5 metri del precedente, e quindi garantirà una sicurezza molto maggiore”.

Prima del sopralluogo nell’area del comune di Figline-Incisa e Reggello, presidente e assessore si erano recati a Terranuova Bracciolini per un incontro con sindaco e parti sociali relativo a un altro intervento sulla stessa strada (tratto Le coste – Casello Valdarno) di cui è stato realizzato solo uno dei due lotti.

“Abbiamo voluto spiegare chiaramente alla popolazione e alle rappresentanze di categoria – ha detto Giani – che noi il nostro dovere lo abbiamo fatto realizzando, come previsto il primo lotto, così come concordato con il comune, con un impegno di 8 milioni di euro. Il secondo lotto, quello che arriverà sino al casello Valdarno dell’A1, era di competenza della Società Autostrade. Oggi ho spiegato che parleremo con la Società Autostrade per sbloccare la situazione; spero sia possibile trovare un accordo perché quell’arteria è necessaria e dovrà essere rapidamente realizzata”.