Vinci, trovato corpo in decomposizione: indagini sulla morte

Getting your Trinity Audio player ready...

VINCI – È stato trovato il corpo in decomposizione di un uomo a Vinci, nella frazione di Sovigliana, lungo la via Comunale. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri (2 novembre), intorno alle 15.30, quando un passante ha notato qualcosa di insolito tra la vegetazione e ha chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Empoli, insieme al personale sanitario del 118 e ai volontari della Misericordia di Empoli, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, si trovava vicino a un giaciglio di fortuna, segno che l’uomo potrebbe aver vissuto in quella zona per un certo periodo.

Secondo i primi accertamenti, la morte potrebbe risalire a diverse settimane fa. L’uomo non aveva documenti con sé e, al momento, non risultano denunce di scomparsa compatibili nell’area dell’Empolese Valdelsa. Gli inquirenti ipotizzano che si tratti di una persona senza fissa dimora, forse colpita da un malore mentre cercava riparo.

Il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale di Careggi, dove verrà eseguita l’autopsia per chiarire la causa della morte e cercare elementi utili all’identificazione. Nel frattempo, i carabinieri stanno effettuando rilievi nella zona e raccogliendo testimonianze per capire se qualcuno avesse notato movimenti o presenze insolite nelle ultime settimane.

Il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, ha fatto sapere che il Comune sta seguendo la vicenda, sottolineando che al momento non risultano segnalazioni di persone scomparse. La notizia ha colpito la comunità locale, proprio nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti.

Le indagini proseguono per stabilire le cause del decesso e dare un nome alla vittima trovata nel campo di Sovigliana.