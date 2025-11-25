12.6 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aggressione sugli spalti dopo il gol: pugno duro del questore contro i tifosi viareggini

Scontri allo stadio Marconcini durante il match di Eccellenza. La polizia emette divieti d'accesso per undici persone

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Aggressione sugli spalti dopo il gol: pugno duro del questore contro i tifosi viareggini
Aggressione sugli spalti dopo il gol: pugno duro del questore contro i tifosi viareggini (foto FB Montespertoli)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTESPERTOLI – Doveva essere una festa di sport, è finita con la violenza. I fatti risalgono allo scorso 29 ottobre, durante la sfida del girone A di Eccellenza tra Montespertoli e Viareggio. Erano le 18, cornice lo stadio comunale Marco Marconcini.

La tensione è esplosa nei minuti finali del secondo tempo. Subito dopo il gol del vantaggio ospite, la situazione è degenerata. Un gruppo di circa 20 ultras viareggini ha lasciato il proprio settore. Hanno attraversato gli spalti raggiungendo la tifoseria avversaria dalla parte opposta. Dalle parole si è passati ai fatti: è scattata l’aggressione fisica ai danni dei locali.

Momenti di paura che hanno avuto ripercussioni immediate sul campo. La partita è stata sospesa per sette minuti. Solo così è stato possibile ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza pubblica.

La risposta delle forze dell’ordine non si è fatta attendere. I carabinieri di Montespertoli hanno avviato le indagini. Il bilancio è netto: 11 tifosi del Viareggio sono stati identificati. Per loro è scattata la tolleranza zero. Il Questore di Firenze ha emesso i Daspo (il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

La situazione è aggravata dal passato di alcuni protagonisti: tra i colpiti dal provvedimento figurano, infatti, soggetti già recidivi. Le notifiche dei provvedimenti sono tuttora in corso di consegna.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.6 ° C
13.3 °
10.9 °
77 %
2.1kmh
40 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1600)ultimora (1498)sport (52)demografica (50)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati