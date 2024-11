Fiorentina in paradiso: il gol di Gosens vare tre punti con il Genoa

Getting your Trinity Audio player ready...

Genoa – Fiorentina 0-1GENOA (4-4-2)

: Leali; Sabelli (79′ Zanoli), Vogliacco, Matturro, Vásquez; Frendrup, Thorsby (79′ Pereiro), Badelj (71′ Miretti), Martín; Ekhator (71′ Masini), Pinamonti. A disposizione: Sommariva, Stolz, Bohinen, Marcandalli, Dorgu, Kassa, Ahanor, Melegoni. Allenatore: Gilardino

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson (63′ Adli), Bove (74′ Mandragora); Colpani (74′ Ikoné), Beltrán, Sottil; Kouame. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Kayode, Parisi, Comuzzo, Baroncelli. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Chiffi di Padova (Baccini – Rossi M.)

RETI: 72′ Gosens

NOTE: Ammoniti Pinamonti, Richardson, Martínez Quarta, Vogliacco, Vásquez, Matturro

GENOVA – La Fiorentina si piazza al terzo posto in classifica con il successo corsaro con il Genoa. Basta un gol di Gosens, assieme alle parate di De Gea, a conquistare i tre punti al Marassi.

Primo tempo praticamente senza emozioni con l’unica occasione sui piedi di Richardson che trova pronto Leali.

Ripresa senza sussulti clamorosi fino al 26′ con Gosens che trova l’angolo giusto su cross di Beltràn. Il vantaggio mette la Fiorentina nella condizione migliore, ma il Genoa non demorde. È De Gea che si erge in cattedra e dice di no prima a Pinamonti poi, nel recupero, a Vasquez, per blindare i tre punti. Ora la Fiorentina può sognare.