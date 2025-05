Luigi De Siervo nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si è riunito martedì (29 aprile) il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Palazzo Strozzi che, per la prima volta, è composto nel segno della parità di genere, con quattro donne e quattro uomini: Giacomo Bei per il Comune di Firenze, Leonardo Ferragamo per la Regione Toscana, Francesca Astorri per la Città Metropolitana di Firenze, Brunella Tarli per la Camera di Commercio di Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi per la Fondazione Cr Firenze, Jacopo Mazzei per Intesa Sanpaolo, Beatrice Niccolai per il comitato dei partner di Palazzo Strozzi e Andy Bianchedi per la Fondazione Hillary Merkus Recordati.

Confermati i membri del collegio dei revisori: Lorenzo Parrini, come presidente, Leonardo Focardi e Roberto Franceschi.

Il Consiglio ha ufficialmente nominato alla presidenza della Fondazione Palazzo Strozzi Luigi De Siervo, avvocato e manager fiorentino, ad di Lega di serie A. De Siervo subentra a Giuseppe Morbidelli, che ha guidato come presidente la Fondazione negli ultimi 6 anni, attraversando momenti storici fondamentali come il Covid-19 e il rinnovo dello Statuto della Fondazione, oltre che progetti che hanno segnato la storia dell’istituzione come le mostre Donatello, il Rinascimento e Anselm Kiefer. Angeli caduti.

“Desidero ringraziare il Professor Giuseppe Morbidelli per la guida rigorosa e appassionata con cui ha accompagnato Palazzo Strozzi in anni cruciali, segnati da sfide storiche e importanti trasformazioni – dichiara Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione. – Sotto la sua presidenza, la Fondazione ha consolidato il proprio ruolo a livello nazionale e internazionale, diventando un modello di sostenibilità e impatto culturale. L’arrivo di Luigi De Siervo rappresenta una scelta di continuità e rilancio: la sua autorevolezza e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare le nuove sfide e proseguire il percorso di crescita della nostra istituzione”.

“È per me un onore assumere la guida della Fondazione Palazzo Strozzi, istituzione culturale capace di coniugare eccellenza artistica, impatto sul territorio e visione internazionale – dichiara il neo Presidente della Fondazione Palazzo Strozzi Luigi De Siervo – Raccolgo con senso di responsabilità il testimone del professor Morbidelli e mi impegno, insieme al direttore Galansino e al nuovo Consiglio, a rafforzare il ruolo della Fondazione come modello virtuoso di collaborazione pubblico-privata e di innovazione a livello italiano e globale”.

“Con l’arrivo di Luigi De Siervo alla guida della Fondazione Palazzo Strozzi si conferma un percorso di lungimiranza e si rafforza un impegno per l’arte e la cultura già portato avanti con visione e competenza da Giuseppe Morbidelli, insieme al direttore generale Arturo Galansino. A De Siervo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà proseguire su questa traiettoria di crescita che ha fatto di Palazzo Strozzi un centro di riferimento internazionale. Con l’auspicio che il ruolo della Fondazione continui a farsi conoscere nel mondo, grazie anche al modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che la sostiene”. È quanto dichiara Cristina Giachi, consigliera regionale Pd e presidente della commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali congratulandosi con la nuova guida della Fondazione Palazzo Strozzi.