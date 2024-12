Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Emergenze esterne, prefettura Grosseto approva piani impianti rifiuti.

La prefetta Paola Berardino ha approvato i piani per la gestione delle emergenze esterne relativi a 21 impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti presenti nel territorio provinciale.

L’obiettivo, spiega la Pprefettura, è quello di assicurare una risposta organizzata e tempestiva, e mitigare eventuali effetti dannosi, in caso di incidenti.Il documento, elaborato sulla base delle linee guida dettate dal Ministero dell’Interno, è il frutto di un lavoro di squadra coordinato dalla prefettura di Grosseto in stretta collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Provincia, Comuni interessati, forze dell’ordine, dipartimento di prevenzione dell’ASL, la centrale operativa 118 e ARPAT.Tali pianificazioni “illustrano i possibili scenari di emergenza, definiscono i livelli di allerta e pianificano il coordinamento operativo dell’intervento sul luogo dell’incidente”. I documenti sono costituti da una parte generale, comune a tutti i siti del territorio della provincia, e da una parte dedicata a ogni singolo impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.Quest’ultima contiene sia dati specifici delle aree in cui si trovano gli impianti che i piani operativi per il soccorso tecnico, sanitario e per la sicurezza ambientale, oltre a uno specifico piano operativo per la viabilità.I piani saranno sottoposti a sperimentazione, riesaminati e, se necessario aggiornati, con cadenza regolare.Un estratto del PEE è disponibile sul sito della Prefettura di Grosseto.Prefetta Berardino: “La sostenibilità ambientalerappresenta una delle priorità su cui impostare innovative politiche di sviluppo territoriale, nella consapevolezza che un’importante sfida che impegna governo, istituzioni, enti locali e l’intera collettività, è rappresentata dal mettere in campo azioni che mirano alla transizione ecologica dei territori. In questo scenario strategico, particolare attenzione va riservata al settore dei rifiuti, ambito di sempre maggiore attualità per le molteplici ricadute ed implicazioni in termini di sicurezza, declinata anche nelle forme di sicurezza ambientale, sociale ed economica. In questa direzione, grazie ad un lavoro di squadra che ha condotto all’approvazione di tali pianisi aggiungeun ulteriore tassello per contribuire fattivamente alla sicurezza del territorio”.