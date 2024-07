Toscana, le case d’oro vista mare sulla costa

Getting your Trinity Audio player ready...

COSTA TOSCANA – Una lunga linea di valori altissimi e utilities esclusive accomunano la costa toscana, dalla Versilia all’Argentario. Stiamo parlando delle proprietà immobiliari di alto livello, che si trovano – centellinate – nelle località più quotate della costa.

Ville con vista e accesso al mare con ampi giardini, a un’ora da autostrade ed aeroporto, che le rendono un gioiello in più da ostentare a chi ormai ha già tutto.

I poli più richiesti – fin dagli anni Settanta – sulla costa sono notoriamente tre: Versilia, Castiglioncello e Argentario. Esemplificativo il caso di Castiglioncello, piccola perla del Tirreno che per un periodo è stata luogo di raduno di vip del cinema. La villa Corcos appartenuta a Sordi, che vi ha risieduto pochissimo, è stata venduta pochi anni fa a trattativa riservata, per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il fatto che Castiglioncello non fosse più sede vip da trent’anni non ne ha abbassato il valore.

E di strutture come quella ce ne sono diverse, spesso nascoste qualche chilometro prima o dopo i centri più conosciuti. Per rimanere a Castiglioncello, poco prima del centro – in località Campolecciano – c’è la bellissima villa della famiglia Scaglietti. L’ortopedico fiorentino dei calciatori realizzò qui uno degli immobili più belli della costa, con accesso al mare, porticciolo, rimessa e terrazza con vista mozzafiato.

Il patrimonio immobiliare della Versilia, forse leggermente inflazionato dalla presenza dei miliardari stranieri, è stimato a 3,47 miliardi. Con soli 20 chilometri di lunghezza supera quello dell’intera riviera ligure, valutata 2,87 miliardi. Per fare un confronto, Milano ha un patrimonio immobiliare di alta fascia di 6,06 miliardi e Roma 4,50 miliardi.

C’è poi il favoloso Argentario e dintorni (Punta Ala, Castiglione della Pescaia, Talamone, Isola del Giglio): luoghi meravigliosi con spiaggia, vegetazione verde di conifere e mare cristallino. L’Argentario, inoltre, essendo un promontorio, ha i benefici dell’isola senza averne i limiti (traghetti). Anche i prezzi in Argentario/Porto Ercole sono altissimi, ma lievemente inferiori rispetto a Castiglioncello e Versilia, essendo i pezzi rari immobiliari più numerosi di quelli in queste ultime località, dove sono unici e richiestissimi.

Scorrendo gli annunci dei portali si capisce anche come alcuni di questi immobili, ottimo investimento per chi abbia la fortuna di permetterselo, si possano sostenere economicamente nel lungo periodo. In questo la Versilia è stata antesignana e ha adottato per l’immobiliare il sistema del chartering nautico.

Dal momento che molti utenti son disposti a spendere molto, ma non vogliono i fastidi della proprietà, pagano cifre favolose per 7/15 giorni di affitto.

Comincia a diffondersi anche in Toscana quindi la tendenza di acquistare ville bellissime o complessi rustici vicino al mare per metterle a lucido ed affittarle a settimana.

Si tratta di un sistema stile noleggio yacht, tramite il quale i proprietari guadagnano cedendo l’uso a caro prezzo o perlomeno mantengono in perfetto stato il loro immobile (e il relativo investimento) riservandosene l’utilizzo in alcuni periodi dell’anno.

Rimanendo invece su target turistici minori, alcuni investitori, negli anni, a San Vincenzo hanno rilevato terreni agricoli ed ex centri turistici, adattandoli a camping di alto livello con bungalow e servizi. Anche in questo caso, l’ampia metratura di terreno/bosco con accesso al mare ha permesso il suo utilizzo a livello turistico con un ritorno dell’investimento medio/alto.