Accusa un malore durante un’immersione, morto in ospedale un sub di 50 anni

PORTO SANTO STEFANO – La giornata nera nel Grossetano si conclude con un altro decesso. È morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni gravissime, il sub di 50 anni che aveva accusato un malore durante un’immersione all’Argentario nelle acque davanti Porto Santo Stefano.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11,30 e in mare e sul Lungomare dei Navigatori per i soccorsi sono intervenuti la motovedetta della Guardia Costiera, un natante della Guardia di Finanza e l’ambulanza infermieristica della Misericordia. Il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove poi è morto.

Il sub stava facendo un’immersione a 25 metri di profondità quando gli amici si sono accorti che qualcosa non andava e sono andati in suo soccorso.