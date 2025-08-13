37.7 C
Arrestato dalla polizia a Capalbio un uomo ricercato da quasi dieci anni

Gli agenti sono stati insospettiti dall'atteggiamento eccessivamente nervoso del conducente dell'auto, un uomo residente in Francia

Arrestato dalla polizia a Capalbio un uomo ricercato da quasi dieci anni (foto Polizia)
CAPALBIO – Arrestato un uomo di origine marocchina ricercato da due procure per scontare quasi un anno di reclusione.

Erano le prime ore del mattino, quando i poliziotti della polizia stradale di Orbetello – durante uno dei tanti servizi di vigilanza stradale, intensificati in occasione dell’esodo estivo, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione – hanno fermato sull’Aurelia nelle vicinanze di Capalbio, un’autovettura con targa francese, alla cui guida si trovava un uomo.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento eccessivamente nervoso del conducente, un uomo residente in Francia, hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo come su questi pendessero due ordini di carcerazione emessi dalle procure di Milano e di Arezzo, per scontare due condanne, a quattro mesi e quindici giorni di reclusione la prima, e a sei mesi di reclusione la seconda.

Spiegato il motivo del nervosismo e dopo la necessaria perquisizione effettuata dalla squadra di polizia giudiziaria della stradale di Grosseto, intervenuta in supporto, l’uomo, ricercato da dieci anni, è stato arrestato e condotto al carcere di Grosseto. 

