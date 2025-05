Paura sull’Aurelia: autobus avvolto dalle fiamme vicino Grosseto

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Mattinata di apprensione lungo la strada statale Aurelia, in direzione sud, nei pressi dell’uscita per Montiano.

Intorno alle 7 di oggi (12 maggio) un autobus dell’Atc di La Spezia, diretto a Roma ha improvvisamente preso fuoco mentre era in transito.

A bordo del mezzo si trovava solamente l’autista, il quale, accortosi tempestivamente dell’anomalia, è riuscito a mettersi in salvo senza riportare alcuna ferita. L’incendio ha rapidamente avvolto il pullman, generando alte fiamme e una densa colonna di fumo visibile a distanza.

L’allarme è scattato poco dopo le 6, mobilitando i vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto, intervenuti con diverse squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, la polizia stradale di Grosseto e il personale Anas per la gestione della viabilità.

Le operazioni di soccorso e il mezzo distrutto hanno temporaneamente bloccato la carreggiata sud dell’Aurelia. La chiusura ha causato disagi e rallentamenti anche in direzione nord.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato l’incendio, con l’ipotesi di un guasto meccanico tra le più probabili.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata riaperta al traffico.