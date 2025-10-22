16.9 C
Bisarca si ribalta sulla statale 223: le auto trasportate si rovesciano in carreggiata

I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei mezzi dalla statale. Sul posto anche la polizia stradale per viabilità ed dinamica

Bisarca si ribalta sulla statale 223: le auto trasportate si rovesciano in carreggiata (foto vigili del fuoco)
CIVITELLA PAGANICO – Incidente senza feriti ma ‘spettacolare’ questo pomeriggio (22 ottobre) sulla strada statale 223 in prossimità dell’uscita per Civitella Marittima.

Una bisarca, trasportante autovetture, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto, si è ribaltata occupando parzialmente sia la corsia di sorpasso nord che la corsia di sorpasso sud della strada statale.

L’opera dei vigili del fuoco, constatata l’incolumità del conducente del mezzo pesante, ha consentuto la rimozione del camion e delle autovettura trasportate che, a causa del sinistro si sono rovesciate sulla carreggiata, tramite l’utilizzo dell’autogru in dotazione.

Nessun altro veicolo circolante sulla strada è rimasto coinvolto. Oltre ai vigili del fuoco, presente sul posto anche la polizia stradale per la regolazione del traffico, che procede in entrambi i sensi di marcia solo nella corsia di marcia ordinaria, personale Anas, della provincia e personale sanitario.

© Riproduzione riservata

Ultimi articoli

