Bloccati nel sottopasso allagato, salvati dai vigili del fuoco

GROSSETO – Restano bloccati in un sottopasso, salvati dai vigili del fuoco.
È successo ieri sera in viale Sonnino a Grosseto, allagato a causa delle forti precipitazioni, motivo per il quale una macchina con un adulto e degli adolescenti all’interno è rimasta bloccata. La squadra giunta sul posto ha provveduto, in sicurezza, ad estrarre tutti gli occupanti dall’autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata . Sul posto anche la polizia municipale di Grosseto
Altro personale dei vigili del fuoco è intervenuto in località Querce Secca (tra Grosseto e Marina di grosseto)e nella zona costiera per la rimozione di alberi abbattuti.
Sempre nella zona costiera della provincia grossetana, si segnalano anche incendi di quadri elettrici.