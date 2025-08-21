Bloccati nel sottopasso allagato, salvati dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Restano bloccati in un sottopasso, salvati dai vigili del fuoco.

È successo ieri sera in viale Sonnino a Grosseto, allagato a causa delle forti precipitazioni, motivo per il quale una macchina con un adulto e degli adolescenti all’interno è rimasta bloccata. La squadra giunta sul posto ha provveduto, in sicurezza, ad estrarre tutti gli occupanti dall’autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata . Sul posto anche la polizia municipale di Grosseto

Altro personale dei vigili del fuoco è intervenuto in località Querce Secca (tra Grosseto e Marina di grosseto)e nella zona costiera per la rimozione di alberi abbattuti.

Sempre nella zona costiera della provincia grossetana, si segnalano anche incendi di quadri elettrici.

Segnalati la caduta di alberi che hanno ostruito alcune sedi stradali nel comune di Castiglione della Pescaia in località Le Strette e Macchiascandona e allagamenti in edifici ed abitazioni private a Follonica.