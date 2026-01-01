9.4 C
Cade dalle mura di Saturnia durante la notte: 21enne in elisoccorso in ospedale

Era con amici quando è scivolato accidentalmente da una terrazza panoramica in una zona boschiva e scoscesa

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura

MANCIANO – Il risveglio del nuovo anno a Saturnia è stato segnato dal dramma e dalla paura per un giovane di 21 anni, precipitato dalle storiche mura del borgo maremmano durante la notte di Capodanno. Erano circa le 4,30 del mattino quando il ragazzo, che si trovava con un gruppo di amici su una terrazza panoramica nei pressi della chiesa, ha improvvisamente perso l’equilibrio compiendo un volo nel vuoto di circa cinque metri.

L’incidente, la cui natura appare al momento puramente accidentale, ha fatto scattare una complessa macchina dei soccorsi. Il 21enne è infatti finito in una zona boscosa e particolarmente impervia situata proprio sotto il perimetro delle mura, rendendo le operazioni di recupero estremamente difficoltose per i sanitari. Sul posto sono intervenute d’urgenza l’ambulanza della Misericordia di Manciano e l’automedica di Pitigliano, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia locale.

Data la gravità dei traumi riportati e la posizione difficile da raggiungere via terra, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio decollato da Foligno. Dopo essere stato stabilizzato e recuperato con l’ausilio di tecniche speciali, il giovane è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Perugia. Sebbene le sue condizioni siano giudicate serie a causa delle fratture e delle contusioni riportate nell’impatto con la vegetazione e il suolo scosceso, i medici hanno fatto sapere che il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

I militari dell’Arma stanno raccogliendo le testimonianze degli amici che erano con lui per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. 

© Riproduzione riservata

