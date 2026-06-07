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Caduta rovinosa durante una gara di downhill: feriti due minorenni

Uno è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, l'altro all'ospedale Misericordia di Grosseto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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(Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura

CASTEL DEL PIANO – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi (7 giugno, sulle piste del Monte Amiata, dove due minorenni sono rimasti feriti durante una gara di downhill. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato intorno alle 11,30 nella nota località turistica di Prato delle Macinaie. Per cause ancora in corso di accertamento, i due giovanissimi ciclisti sono caduti rovinosamente mentre affrontavano la discesa ad alta velocità.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con un dispiegamento massiccio di uomini e mezzi medici data l’età dei feriti e la dinamica dell’impatto. Sul posto sono confluite l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano, affiancate dall’automedica e dall’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore. Entrambi i minori hanno riportato diversi traumi e le loro condizioni sono state giudicate da codice giallo dai sanitari presenti sul campo.

Per accelerare le operazioni di trasporto, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale. Il velivolo Pegaso 2 è atterrato nei pressi della pista e ha preso a bordo uno dei due ragazzi per trasferirlo d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’altro minore, invece, è stato preso in carico dai mezzi di terra e trasportato in ambulanza verso il pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

© Riproduzione riservata

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