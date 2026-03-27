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Caso di epatite A in una scuola a Grosseto

L'Asl attiva i protocolli, rischio basso ma appello alla vaccinazione per alunni e personale

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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caso si epatite A
Immagine di tirachardz su Freepik
1 ' di lettura

GROSSETO – Un caso di epatite A in una scuola a Grosseto ha attivato le misure sanitarie previste per il contenimento delle malattie infettive. L’episodio, segnalato nel territorio comunale, è stato definito isolato dalla Asl Toscana Sud Est, che ha comunque avviato immediatamente tutti i protocolli di sorveglianza e controllo.

Il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto le procedure per la gestione del caso e per evitare eventuali ulteriori contagi. Le famiglie degli studenti sono state informate e la situazione viene monitorata costantemente dalle autorità sanitarie, che parlano di quadro sotto controllo.

Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, la possibilità di trasmissione del virus all’interno dell’istituto corrisponde a un livello di basso rischio. Nonostante ciò, per maggiore prudenza, è stato lanciato un appello alla profilassi immunitaria attiva, con la raccomandazione di sottoporsi alla vaccinazione rivolta sia agli alunni sia al personale scolastico.

La vaccinazione è disponibile ad accesso diretto presso l’Ufficio di igiene pubblica, dove è stato messo a disposizione personale sanitario dedicato. A Grosseto, le somministrazioni vengono effettuate negli ambulatori della sede Asl di Villa Pizzetti, in via Cimabue 109, per garantire un intervento rapido e accessibile a tutti i soggetti interessati.

La Asl ha ricordato che si tratta di una malattia infettiva che può trasmettersi attraverso contatti indiretti, spesso legati al consumo di alimenti o bevande contaminati o a una scarsa igiene delle mani. Proprio per questo, le autorità sanitarie sottolineano l’importanza delle misure di prevenzione primaria. Tra queste, rientrano il lavaggio accurato delle mani prima di manipolare cibi o portare oggetti alla bocca, soprattutto dopo l’uso dei servizi igienici, oltre alla corretta cottura degli alimenti, in particolare dei frutti di mare, e al lavaggio accurato delle verdure crude.

Al momento il caso di epatite A resta circoscritto e sotto controllo.

© Riproduzione riservata

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