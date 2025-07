Castiglione della Pescaia: in prognosi riservata dopo l’accoltellamento durante una rissa

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato sera, tra le 22,30 e le 23, un violento episodio ha turbato la tranquillità della movida nel porto canale di Castiglione della Pescaia.

Un gruppo di circa 5–6 ragazzi, italiani e stranieri, ha dato vita a una rissa che ha coinvolto diversi giovani. In seguito alla colluttazione, un ragazzo di 18 anni, di origine straniera, è rimasto gravemente ferito da tre coltellate al fianco, alla coscia e al gluteo .

Attimi di terrore nel cuore della folla: la vittima, individuata come appena maggiorenne, è stata soccorsa immediatamente dal 118 e trasferita all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice rosso, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. È in prognosi riservata, con i medici che stanno monitorando le condizioni, pur definendole stabili.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti prontamente, la rissa sarebbe nata forse per il presunto furto di uno smartphone, ma gli inquirenti sospettano anche che possa trattarsi di un regolamento di conti legato al controllo dello spaccio.

Durante l’aggressione, il presunto accoltellatore – anch’egli straniero – ha riportato una lieve ferita all’orecchio ed è stato fermato dai militari. I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze, incluso il racconto di due ragazze minorenni che hanno assistito alla scena, e hanno avviato una serie di perquisizioni, sequestrando materiali che vengono definiti utili alle indagini.

La sindaca Elena Nappi, sull’episodio, ha voluto precisare che non si tratta di una vicenda legata alla movida e al divertimento e sottolineare il fatto che il paese, specie nella stagione estiva, è sempre presidiato dalle forze dell’ordine.