Controlli alla sagra, sequestrata carne di cinghiale e surgelata

ORBETELLO – Maxi sequestro di carne e irregolarità igienico-sanitarie durante una serie di controlli a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. I carabinieri forestali di Orbetello, insieme al personale della Asl – Unità funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare delle colline dell’Albegna – hanno ispezionato una manifestazione gastronomica del territorio, nell’ambito dei controlli agroalimentari previsti da un protocollo operativo.

Durante le verifiche sono stati sequestrati 44 mezzene di cinghiale, pari a oltre venti capi, insieme a grandi quantitativi di carne congelata e a due celle frigorifere utilizzate per la conservazione dei prodotti.

Gli ispettori hanno passato al setaccio le strutture adibite alla somministrazione dei cibi, i locali di lavorazione delle carni e gli spazi di conservazione. Le ispezioni hanno fatto emergere gravi carenze: mancato rispetto dei requisiti minimi di igiene, assenza di tracciabilità delle carni in fase di preparazione, celle frigorifere non registrate e non conformi agli standard igienici, una delle quali collocata addirittura all’interno di un capannone pertinenziale a un’abitazione privata.

Rilevata anche la mancata applicazione del manuale di autocontrollo e altre carenze igienico-sanitarie minori, per le quali il personale Asl ha disposto specifiche prescrizioni.