Cucciolo di volpe messo in salvo dai carabinieri forestali

CIVITELLA PAGANICO –

Paganico, cucciolo di volpe abbandonato dalla madre salvato dai forestali: senza il loro intervento sarebbe morto.

Allertati dai colleghi della stazione territoriale i carabinieri forestali di Paganico si sono recati in corrispondenza della rampa stradale che consente l’accesso alla Statale 223 dove stato rinvenuto a bordo strada un cucciolo di volpe di poche settimane, probabilmente abbandonato dalla madre.

Accanto all’animale veniva rinvenuta anche la carcassa di un altro cucciolo, della stessa specie. Dopo aver contattato i servizi di recupero fauna selvatica, il cucciolo veniva portato alla clinica convenzionata Clivet di Grosseto, per ricevere le cure necessarie prima di essere affidato al Cras di Semproniano per la riabilitazione prima della reintroduzione in natura. L’animale impaurito e indebolito senza le cure la madre veniva delicatamente caricato in macchina e tratto in salvo, senza cibo né acqua e senza possibilità di ricevere cure, la piccola volpe non avrebbe resistito ancora a lungo.