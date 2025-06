Fiamme in un appartamento a Grosseto, salvato il cane

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Paura per l’incendio di un appartamento a Grosseto, in via Marsiliana.

All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto, indossati gli autoprotettori ad aria, ha fatto ingresso nell’abitazione. Le fiamme, che si erano originate nel locale cucina, sono state prontamente domate. L’incendio ha provocato danni significativi ai pensili della cucina e ha causato l’annerimento da fumo di tutto l’appartamento.

Durante le operazioni di spegnimento, è stato tratto in salvo anche il cane di famiglia, rifugiatosi in terrazza per sfuggire al calore e al fumo. I vigili del fuoco, utilizzando una scala italiana, sono riusciti a raggiungere l’animale e a riconsegnarlo in buone condizioni ai proprietari.

L’intervento si è concluso in sicurezza, evitando il propagarsi delle fiamme ad altri ambienti dell’edificio.