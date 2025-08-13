35.8 C
Fiamme lungo la ferrovia a Grosseto: evacuati un albergo e un distributore di benzina
Fiamme lungo la ferrovia a Grosseto: evacuati un albergo e un distributore di benzina (foto vigili del fuoco)
GROSSETO – Paura nella serata di oggi (13 agosto) a Grosseto per un violento incendio divampato lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate, minacciando da vicino le abitazioni e un albergo della zona.

Sul posto sono intervenute quattrosquadre dei vigili del fuoco, affiancate dal personale volontario Aib della Regione Toscana. L’azione rapida e coordinata ha permesso di contenere l’avanzata del rogo, che poco dopo le 20 era già in fase di spegnimento. Per precauzione, l’albergo vicino è stato evacuato, così come un vicino distributore di carburante, ritenuto a rischio per la vicinanza delle fiamme.

Per motivi di sicurezza, la linea elettrica ferroviaria è stata disattivata poco dopo le 21, mentre i vigili del fuoco di Grosseto hanno avviato le operazioni di bonifica dell’area colpita. Grazie all’intervento tempestivo, le abitazioni sono state messe in salvo e il rogo non ha provocato feriti.

